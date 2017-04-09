В Румынии ж/д состав сорвался с моста: опубликованы фото и видео

09.04.2017 (16:54)

Железнодорожное сообщение между Петрошани и Симерией прервано

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В Румынии на участке железной дороги между городами Петрошани и Симерия сошел с рельсов товарный поезд, который перевозил металлолом, в результате чего погибли два человека.За пределы железнодорожного полотна вышел электровоз и четырнадцать вагонов, шесть из которых рухнули в овраг. В результате инцидента погибли машинист и его помощник, находившиеся в кабине электровоза.По предварительной информации, причиной несчастного случая мог стать отказ тормозной системы состава перед виадуком.Железнодорожное сообщение между Петрошани и Симерией будет прервано по крайней мере в течение двух дней, сообщает Radio Romania.