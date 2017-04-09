Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 10 апреля 2017 г.

10.04.2017 (06:37)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром преимущественно в горных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 °, днем 13-18 ° тепла, в горах ночью 0-5 ° мороза, днем местами 5-10 ° тепла.

В Ужгороде переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 °, днем 16-18 ° тепла.

Восход 06:47 Закат 20:16

Температура за последние 130 лет 10 апреля:

МАКС: 24.1° (1973)

МИН: -3.4° (1995)

Народный прогноз погоды: В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового.

В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.