Через горы на "Карпатском трамвае" (ФОТО)

10.04.2017 (08:56)

Карпаты можно созерцать наблюдая из окна трамвая

Еще в конце XIX века владелец лесопилок барон Леопольд Поппер фон Подгари построил узкоколейную железную дорогу длиной в три километра, благодаря австрийскому барону туристы до сих пор путешествуют на горном трамвае по Карпатах.

Изучать, путешествовать и любоваться Карпатами можно по разному. Пешие походы по туристическим или "диким" маршрутам, поездка на автомобиле, лошадях и тому подобное - для этого в горных регионах есть все условия. Но есть один, особенный, маршрут. Оказывается, Карпаты можно изучать и созерцать наблюдая потрясающие пейзажи из окна трамвая.

Это стало возможным благодаря австрийскому барону. Точнее, благодаря развитию его лесопромышленного бизнеса, в частности, на территории нынешней Ивано-Франковской области.

Сегодня "Карпатский трамвай" - сеть горных узкоколейных железных дорог (ширина колеи -750 мм) в Украинских Карпатах, вблизи пгт Выгода Долинского района Ивано-Франковской области.

История "чудо-маршрута" началась в Карпатах еще во времена Австро-Венгерской империи, когда в 1873 году австрийский предприниматель, барон Леопольд Поппер фон Подгари перенес из Венгрии в Галичину главный офис своей фирмы. Предприятие Поппера специализировалось на заготовке, переработке и сбыте древесины.

В то время начали строительство железнодорожного полотна до села Выгода. Первый поезд прибыл из Долины в Выгоду 8 июля 1883 года. На железнодорожной станции поезд встретил сам Поппер.

От широкой дороги в горы сначала проложили "конки" - узкоколейки, по которым кони тянули лес. Такая колея, длиной в три километра, связала в 1890-м лесопильный завод в Выгоде с тартаком (то есть лесопилкой, – Ред.) в Старом Мизуне. Она проходила по двум большим мостам на реках Свича и Мизунька. На то время попперовская лесопилка была крупнейшей в Галичине. Кроме Леопольда Поппера, узкие дороги и лесопромысел с 1886 года активно развивали братья бароны Гредли.

В 1920 году в долине реки Мизунька начала работать третья узкоколейка. Эта дорога, длиной в 24 километра, вела к станции Соболь (сегодня - Миндунок), проходила через пять больших мостов и была разрекламирована в газетах как очень живописная.

Во время Второй мировой войны карпатские дороги регулярно взрывали и восстанавливали разные армии, в зависимости от линий фронта и наступательно-отступальных операций.

Чтобы выполнить госзаказ на древесину, сеть узких путей просто углубили в леса и горы. В шестидесятые годы Выгодская железная дорога имела наибольшую протяженность - 180 километров, проходила она по 160 мостам. Тогда же Москва официально провозгласила узкоколейку нерентабельной и дала указание демонтировать часть дороги.

Процесс разрушения продолжался до конца девяностых. Последний, вполне сокрушительный удар узкой дороге в Карпатах нанесли наводнения 1998-го и 2000-го годов. Стихия уничтожила более половины действующих линий. Дело природы довершили люди: десятки километров рельсов разобрали и сдали на металлолом. Удалось реанимировать лишь Мизунскую ветку - пока она единственная восстановлена полностью.

Эта узкоколейка от поселка Выгода к Сенечево (60 километров) с 2000 года эксплуатируется как производственная — по ней регулярно курсируют грузовой и рабочий поезда. А в 2004 году был организован "Карпатский трамвай" - по маршруту проследовал первый туристический мини-поезд.

Сегодня трамвайчик для туристов имеет вагон СВ с мягкими комфортными сиденьями и вагон-кабриолет, в котором есть крыша, а стены на уровне окон срезаны.

Путешественникам предлагают несколько вариантов экскурсии по карпатским местам. Обычно "Карпатский трамвай" осуществляет классическую экскурсию несколько часов. Маршрут пролегает вдоль берегов чистой горной реки Мизунка, мимо горы Церковище.

Первая остановка - у памятника украинскому поэту Ивану Франко. Дорога туристического маршрута пролегает через заповедник общегосударственного значения "Ширковец", мосты и болота, мимо горы Монастырь.

Также есть остановка возле минерального источника "Горянка", что в селе Новый Мизунь. "Карпатский трамвайчик" привозит пассажиров еще и к живописному карпатскому урочищу Дубовый Кут. Во время поездки могут быть организованы длительные перерывы, когда туристы гуляют по горам, наслаждаясь природой сполна.

Какой бы маршрут не выбирали любители "горного" отдыха, стоит помнить - Карпаты прекрасны в любое время. И не надо этого портить.

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Как отдыхают туристы в Карпатах (ВИДЕО)



