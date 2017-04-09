Особенности и традиции Великого понедельника Страстной недели

10.04.2017 (09:26)

В Великий понедельник Иисус проклял дерево смоковницы (инжира)

Последняя неделя Великого поста перед Пасхой носит название Страстной недели, или Страстной седмицы ("страсть" на церковнославянском означает "страдание").

В это время вспоминают Тайную Вечерю, предание Иисуса Христа суду, его распятие и погребение. В христианстве все дни Страстной седмицы носят название "Великих" — Великий понедельник, Великий вторник и т. д. Употребляется также эпитет "Страстной".

Великий понедельник в 2017 году выпал на 10 апреля. В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить. В понедельник, особенно для женщин, день начинался рано. Еще до восхода солнца мать будила дочерей, и они, умывшись, начинали хозяйничать, смазывать желтой глиной пол на завалинке, потом мыли скамьи, стол, дверь, чистили окна и тому подобное. После обеда шли на огород, чтобы к Чистому четвергу посеять все семена.

В Великий понедельник Страстной недели христиане вспоминают евангельский рассказ о том, как Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное, которое тотчас засохло на глазах у его спутников. Это чудо также имеет важное нравственное значение и для каждого человека: в каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным.

В этот же день Церковь вспоминает и ветхозаветного праведника Иосифа Прекрасного. За свою чистоту жизни он претерпел множество страданий: был продан братьями, оклеветан женой египетского царедворца и заключен в темницу. Господь однако во всех бедствиях спасал его. В конце концов, Иосиф, став советником фараона, сам спас прощенных им братьев и отца от голодной смерти. В этом он стал прообразом Христа, много пострадавшего от людей и распятого ими, но победившего смерть и даровавшего спасение человеческому роду.

По церковным правилам, в Великий понедельник запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты. Но по негласному правилу многие православные проводят этот день в строгом посту, без еды и воды.

Нельзя петь и танцевать в Великий понедельник – это грех.

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