Гривня быстро не умрет : Гонтарева уходит в отставку

|Гонтарева подала Президенту заявление об отставке
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила сегодня во время внеплановой пресс-конференции.
"Спустя почти трех лет пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность", - сказала она.
Отметим, в прошлом информация об уходе Гонтаревой из НБУ появлялась неоднократно. При этом в регуляторе заявили, что о любых изменениях в составе правления сообщат за месяц.
Как известно, Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов.
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Эта крашеная воровка - гражданка США.