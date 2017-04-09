Гривня быстро не умрет : Гонтарева уходит в отставку

10.04.2017 (11:03)

Гонтарева подала Президенту заявление об отставке

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила сегодня во время внеплановой пресс-конференции.

"Спустя почти трех лет пребывания на посту главы НБУ я приняла решение оставить эту должность", - сказала она.

Отметим, в прошлом информация об уходе Гонтаревой из НБУ появлялась неоднократно. При этом в регуляторе заявили, что о любых изменениях в составе правления сообщат за месяц.

Как известно, Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года по представлению президента Украины Петра Порошенко. В Верховной Раде ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов.

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