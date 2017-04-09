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В Ужгороде начали реанимировать универмаг "Украина" (ФОТО)

10.04.2017 (11:46)
Сгоревший ужгородский универмаг
Сгоревший ужгородский универмаг "Украина" начали восстанавливать

На месте сгоревшего универмага "Украина" в Ужгороде обещают новый торговый центр. На днях в универмаге "Украина" замечено какое-то "оживление".

Напомним, недавно мэр Ужгорода рассказал, что есть информация о мощную компанию, которая хочет купить этот участок.

"Из неофициальных источников есть информация, что есть мощная компания, которая хочет купить этот участок и даже участок перед Закарпатьем и сделать там большой торговый центр с подземными парковками и так далее. Конечно, идет туристический сезон и это не может быть растянуто во времени, чтобы такое здание в таком состоянии стоялр так долго", - отметил городской голова.

Как известно, в феврале прошлого года универмаг сгорел. Пожар возник утром, когда сотрудники пришли на работу и включили свет. Тогда, по их словам, и начало дымить. Над ликвидацией огня на месте происшествия работали 12 единиц техники и 80 человек личного состава трех районов области.

Предприниматели, чье имущество сгорело дотла, открыто заявляли: в самовозгорание не верят, причиной пожара называли умышленный поджог.
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В Ужгороде сгорел универмаг "Украина" (ФОТО, ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

10.04.2017 (11:56) / Серебряная Земля

украина - дык она сгорела.

10.04.2017 (11:54) / Правдоруб

Униермаг прибрал к рукам Иван Волошин-тот,который уже прибрал к рукам Корону и квартал за ней,Унгварский и дом на театральной напротив кукольного театра.