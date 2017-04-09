За разбойное нападение трем закарпатцам грозит 15 лет тюрьмы

10.04.2017 (12:16)

15 лет лишения свободы грозит трем закарпатцам за разбой

Хустской местной прокуратурой совместно со следственным отделом Хустского ОП ГУНП в Закарпатской области завершено досудебное расследование по факту разбойного нападения в селе Иза, Хустского района.

В частности, как сообщил руководитель Хустской местной прокуратуры Сергей Зовдун, преступники, имея корыстный умысел, действуя в группе лиц, предварительно договорившись между собой, скрывая лица масками, проникли в дом через незакрытое окно.

В момент нападения в доме находилась его хозяйка. Угрожая ей ножом и електрошоковим устройством, злоумышленники завладели золотыми изделиями, мобильным телефоном и металлическим сейфом с денежными средствами, при этом причинив материальный ущерб на общую сумму более 638 тыс грн.

Благодаря совместным согласованным мерам личности преступников были установлены, досудебное расследование в уголовном производстве завершено и передано для рассмотрения в Хустского районного суда обвинительный акт в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 УК Украины (разбой).

Справка:

ч.4 ст 187 УК Украины – разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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