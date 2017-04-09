В западной Украине появляются поселения иностранцев

10.04.2017 (15:21)

Западную Украину массово заселяют иностранцы

Закарпатскую область в последнее время облюбовали выходцы из Индии и Бангладеш, а турки активно заселяют Львов. Иностранцы умудрились поднять цены на аренду жилья в столице Галичины, а итальянские женихи приучают украинцев к своему вину и макаронам.

Индийцы в Закарпатье торгуют специями

А вот на улицах Ужгорода в последнее время очень много представителей Индии и Бангладеш. «В основном это студенты, дети состоятельных индийцев и бангладешцев. Они учатся в медицинском институте, который переехал к нам с Донбасса, и снимают жилье», — рассказал спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По его словам, особых проблем с ними не возникает: «У нас за все время был только один инцидент: местные сомнительной репутации связались с двумя индийскими студентами, ограбили их и убили. Но вообще конфликтов нет». Студентов часто навещают родственники, некоторые из них также осели в Закарпатье, открыв свой небольшой бизнес. Например, по торговле тканями или специями.

Турки подняли цены во Львове

В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) говорят, что турки в последнее время стали активно заселять Львов. «Сама турецкая диаспора составляет 1200 человек. Это те, кто постоянно тут живут и работают — или открыли свой бизнес, или сотрудничают с крупной компанией по ремонту дорог. Кроме того, есть дешевый рейс Стамбул — Львов, и в выходные молодые турки приезжают сюда для развлечений. Многие обращаются за арендой жилья, причем бизнесмены ищут долгосрочную аренду, выбирают дорогие варианты. Покупать квартиры во Львове они пока не хотят, потому что цены у нас на 30–40% выше, чем в Анталии», — отметил представитель львовского отделения АСНУ Андрей Борисов.

По его словам, турки во Львове открывают фастфуды, рестораны, торгуют одеждой и обувью. Львовская риелтор Лариса Ковач также подтверждает, что за последний год турки смогли поднять цены на аренду на 5–10%.

«Все это за счет того, что турецких бизнесменов интересует дорогая недвижимость и они готовы снимать хорошие квартиры с ремонтом, бытовой техникой, желательно в центре и надолго — год-два. Что касается посуточной аренды, то это турецкая молодежь, которая приезжает на уик-энд потусить в ночных клубах. Турецких парней привлекают наши девушки и алкоголь, из-за этого в выходные арендовать жилье в центре всегда дороже на 5–10%», — подтвердила Лариса Ковач.

Житомир заселяют хасиды

Повлияли на рынок недвижимости и хасиды в Житомире. «Я уже плюнул на недвижимость в Житомире, поскольку несколько лет не мог ее продать за приличную цену. И тут смотрю: цены начали резко расти. Риелтор говорит, что Житомиром сейчас активно интересуются хасиды. Они уже заселили Умань, теперь сюда перебираются», — говорит местный житель Андрей Ковалев.

Такая же ситуация в Бердичеве, где похоронен цадик Ицхак — дед цадика Нахмана, погребенного в Умани. «Улицы пока на идиш не переименовывают, но всему свое время. Естественно, цены на недвижимость немного выросли, но я бы не сказал, что существенно. Так, на 5%, не более», — говорит местный риелтор Борис Валеев.

Итальянцы живут под Черновцами

В Одессе уже давно живут вьетнамцы. Жизнь диаспоры крутится в основном вокруг «7-го километра», где они держат торговые точки. По этой же причине силовики периодически устраивают рейды во вьетнамские кварталы. Одессу, Харьков и Киев также облюбовали китайцы. «В основном едут студенты и бизнесмены. Первые — изучать языки, культуру, а для вторых Украина привлекательна в инвестиционном плане, едут заниматься сельским хозяйством. Это выгодно: если еще три года назад гривня к юаню по курсу один к одному была, то сегодня — один к четырем. Да и относятся к нам хорошо, лучше, чем раньше», — сказал нам менеджер по развитию бизнеса ОО «Китайская диаспора в Украине» Ху Бинь.

А Черновицкая область понравилась итальянцам. Речь о поселке Берегомет — итальянцы открывают тут рестораны или занимаются строительным бизнесом. Доходит даже до того, что едят и пьют итальянцы в Берегомете только то, что привозят с родины: свои спагетти, сыры и вино, к этим продуктам приучают и местных.

Несмотря на довольно численную для поселка диаспору, в сельсовете рассказали, что общины как таковой там нет. «У нас просто многие уезжают на заработки в Италию, вот и возвращаются оттуда уже с немолодыми женихами. Если нашим сельским жительницам лет по 50–55, то итальянским парням по 70. Обычно они приезжают к нам на зиму, а весной отправляются к себе», — рассказал замглавы сельсовета.

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