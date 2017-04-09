В Закарпатье за взятку задержали директора автошколы (ФОТО)

10.04.2017 (15:39)

В Закарпатье полиция задержала на взятке чиновника

Сегодня, 10 апреля, директора автошколы задержали оперативники Управления защиты экономики в Закарпатской области Нацполиции совместно с областной прокуратурой.

За 700 долларов США чиновник пообещал гражданину, что решит вопрос по сдаче экзамена и дальнейшую выдачу водительских прав категории «С» и «Е».

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали получение руководителем автошколы взятки.

"Встреча" злоумышленник назначил в служебном кабинете, где он и был задержан.

Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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На КПП "Тиса" на взятке задержан чиновник закарпатской таможни (ФОТО)



