В Закарпатье на выходных полиция словила девять пьяных водителей

10.04.2017 (16:51)

Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно!

В течение 8-9 апреля на территории Закарпатской области полицейские задержали девять водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.

Полиция фиксировала случаи вождения в нетрезвом состояния в Ужгородском, Тячевском, Мукачевском, Иршавском и Хустском районах.

На всех правонарушителей составлены административные протоколы по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения). Их полиция направит в районные суды, и принимать окончательные решения в отношении водителей-правонарушителей, - сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области.