В Закарпатье провели уникальную операцию на позвоночнике 11-летней девочки (ВИДЕО)

10.04.2017 (18:04)

Мукачевские врачи сделали уникальную операцию на позвоночнике

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Врачи оперировали девочку пять с половиной часов, операция прошла успешно, а повторных операционных вмешательств проводить не придется.Мукачево стало четвертым городом Украины, где делают подобные операции. 20 лет назад здесь впервые проводили подобную операцию, тогда она была первая в Украине и за дороговизны необходимых фиксирующих элементов проект пришлось заморозить.— У нас сложный случай, врожденный порок позвоночника. С этим врачи, как мне объясняли, встречались только теоретически....Мы носили корсет, и были разные способы лечения, но только оперативным вмешательством можно было из этого всего выйти, — рассказывает мать девочки, Наталья Сечка.Врачи рассказывают, на Закарпатье около сотни детей с диагнозом аномального сколиоза, а зарубежные операции очень дорогие.— За рубежом эти операции могут стоить от 15 тысяч евро и выше. Я думаю стоимость тех материалов будет значительно дешевле, потому, что расходы при операции будут значительно дешевле чем за рубежом, — отметил Евгений Жупан, главный врач Закарпатской областной детской больницы.Операцию проводили наши врачи вместе с венгерскими коллегами. Один из таких Миклош Тюноді, который делает около 150 таких операций в год.— Очень интересно было поработать на новом месте, немного непривычные были моменты, но ваши врачи хорошо справились и хорошо себя проявили, — поделился впечатлениями венгерский врач.Суть операции в том, что девочке выровняли сколиоз, зафиксировав позвонки имплантаты изнутри. Только один таких винт стоит около 400 долларов, а таких нужно 8-10 пар. С ними девочка станет на ноги уже через неделю.— После оперативного вмешательства можно через неделю, 10 дней ходить. Раньше эти операции были долговременные тоже, но обязательным был элемент, что нужна была гипсовая кроватка. Дети лежали до полугода в гипсовых повязках, и эффективность их была слаба, — рассказал Юрий Демьян, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Закарпатской областной детской больницы.