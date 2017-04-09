В Закарпатье провели уникальную операцию на позвоночнике 11-летней девочки (ВИДЕО)
10.04.2017 (18:04)
Мукачевские врачи сделали уникальную операцию на позвоночнике
Врачи оперировали девочку пять с половиной часов, операция прошла успешно, а повторных операционных вмешательств проводить не придется.
Мукачево стало четвертым городом Украины, где делают подобные операции. 20 лет назад здесь впервые проводили подобную операцию, тогда она была первая в Украине и за дороговизны необходимых фиксирующих элементов проект пришлось заморозить.
— У нас сложный случай, врожденный порок позвоночника. С этим врачи, как мне объясняли, встречались только теоретически....Мы носили корсет, и были разные способы лечения, но только оперативным вмешательством можно было из этого всего выйти, — рассказывает мать девочки, Наталья Сечка.
Врачи рассказывают, на Закарпатье около сотни детей с диагнозом аномального сколиоза, а зарубежные операции очень дорогие.
— За рубежом эти операции могут стоить от 15 тысяч евро и выше. Я думаю стоимость тех материалов будет значительно дешевле, потому, что расходы при операции будут значительно дешевле чем за рубежом, — отметил Евгений Жупан, главный врач Закарпатской областной детской больницы.
Операцию проводили наши врачи вместе с венгерскими коллегами. Один из таких Миклош Тюноді, который делает около 150 таких операций в год.
— Очень интересно было поработать на новом месте, немного непривычные были моменты, но ваши врачи хорошо справились и хорошо себя проявили, — поделился впечатлениями венгерский врач.
Суть операции в том, что девочке выровняли сколиоз, зафиксировав позвонки имплантаты изнутри. Только один таких винт стоит около 400 долларов, а таких нужно 8-10 пар. С ними девочка станет на ноги уже через неделю.
— После оперативного вмешательства можно через неделю, 10 дней ходить. Раньше эти операции были долговременные тоже, но обязательным был элемент, что нужна была гипсовая кроватка. Дети лежали до полугода в гипсовых повязках, и эффективность их была слаба, — рассказал Юрий Демьян, заведующий ортопедо-травматологическим отделением Закарпатской областной детской больницы.
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