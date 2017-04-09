Москаль заставил чиновников собственноручно сажать деревья (ФОТО)

10.04.2017 (18:33)

Закарпатские чиновники высадили почти два гектара леса

В рамках акции «Будущее леса в твоих руках» Геннадий Москаль вместе с председателем областного совета Михаилом Ривисом, руководителями силовых структур области, подразделений облгосадминистрации и представительств центральных органов государственной власти уехал в Ужгородское лесное хозяйство для высадки леса.

После бурелома, который пронесся по Закарпатью в 2013 году, некоторые участки леса остались вообще без деревьев. На одной из них, что расположена в Камяницком лесничестве на крутом склоне, и состоялась своеобразная толока при участии государственных служащих и учеников Камяницкого школьного лесничества.

– В течение нескольких часов мы высадили почти два гектара леса, – отмечает Г.Москаль. – Теперь здесь будут расти сосны (саженцы которой на Закарпатье привезли из Чехии), дуб красный, пихта белая, лиственница, дугласия. Разнолесие более устойчивое к погодным условиям, поэтому, надеюсь, за несколько десятков лет здесь буятиме зелень, которой не страшны никакие буреломы.

Сегодняшней акцией мы символически поддержали Карпаты, которые являются легкими не только Украины, но и Восточной Европы, а также показали, что от чиновников, которые не привыкли работать тяпками и лопатами, также может быть практическая польза.

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