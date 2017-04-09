ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Возле Мукачево "Renault" с журналистами столкнулся с микроавтобусом (ФОТО, ВИДЕО)

10.04.2017 (18:49)
ДТП на кольцевой развязке возле Мукачево
ДТП на кольцевой развязке возле Мукачево
Авария произошла около 17:30 на западном въезде/выезде из Мукачево в сторону Ужгорода, на кольцевой развязке.
Столкнулись "Renault Logan" одного из местных телеканалов и старенький микроавтобус "Volkswagen Transporter". По предварительной информации, бусик следовал из Ужгорода в сторону Свалявы по трассе "Киев-Чоп", а легковой автомобиль с журналистами пытался выехать по кольцевой развязке на трассу.
На месте ДТП работает полиция, приехала скорая. Сейчас движение по кольцевой развязке затруднено.
Официальную версию от правоохранителей ждем в скором времени.



В Ужгороде пьяный водитель перевернул свой "Citroen" на крышу (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору