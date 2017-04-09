Возле Мукачево "Renault" с журналистами столкнулся с микроавтобусом (ФОТО, ВИДЕО)

|ДТП на кольцевой развязке возле Мукачево
Авария произошла около 17:30 на западном въезде/выезде из Мукачево в сторону Ужгорода, на кольцевой развязке.
Столкнулись "Renault Logan" одного из местных телеканалов и старенький микроавтобус "Volkswagen Transporter".
По предварительной информации, бусик следовал из Ужгорода в сторону Свалявы по трассе "Киев-Чоп", а легковой автомобиль с журналистами пытался выехать по кольцевой развязке на трассу.
На месте ДТП работает полиция, приехала скорая. Сейчас движение по кольцевой развязке затруднено.
Официальную версию от правоохранителей ждем в скором времени.
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