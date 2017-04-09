Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 11 апреля 2017 г.

11.04.2017 (07:07)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, утром и днем ​​временами дождь

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем ​​временами дождь. Ветер юго-восточный, днем ​​северо-западный 7-12, местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем ​​10-15 °, в горах местами 2-7 ° тепла.

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Днем начнется дождь, но он прекратится еще до наступления вечера. Ветер юго-восточный, днем ​​северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 °, днем ​​11-13 ° тепла.

Ночью и утром 12 апреля - на большей части территории Закарпатской области и в Ужгороде на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-5 °.

Восход 06:45

Закат 20:18

Температура за последние 130 лет 11 апреля:

МАКС: 22.5° (1989)

МИН: -4.8° (1995)

Народный прогноз погоды: 11 апреля отмечается день памяти преподобного Марка, епископа Арефусийского. Наши предки в этот день следили за гусями: если они высоко летят – воды будет много, низко – к малой осенней воде. Березовым соком наши предки на Марка отпаивали больных: чистили кровь, выгоняли недуги из желудка. В это время ломаются почки у черной смородины, калины, красной бузины.