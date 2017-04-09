ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Трагедия в Ужгороде: В бассейне УжНУ умер студент-иностранец

11.04.2017 (08:12)
Студент из Индии умер в бассейне УжНУ
Студент из Индии умер в бассейне УжНУ

В Ужгороде внезапно умер студент 5 курса медицинского факультета Линсон Паулосе из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского национального университета.

"Коллектив УжНУ глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью студента пятого курса медицинского факультета №2, гражданина Индии Линсона Паулосе и выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по учебе", - этот текст соболезнования за подписью ректората УжНУ вчера появился на официальном сайте ВУЗа.

По предварительной информации, причиной смерти стало сердечное заболевание - парню стало плохо во время плавания. Однако точную версию трагедии выясняют эксперты.

Предварительно открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Однако это не констатация, а повод для проведения необходимых экспертиз.
-
В УжНУ за прошлый год значительно выросло количество иностранных студентов (ВИДЕО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

11.04.2017 (08:37) / Читатель Унгвар

Может им всем пора возвращаться домой ? Плохо им здесь. Пожелаем им "счастливого пути".