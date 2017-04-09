Трагедия в Ужгороде: В бассейне УжНУ умер студент-иностранец

|Студент из Индии умер в бассейне УжНУ
В Ужгороде внезапно умер студент 5 курса медицинского факультета Линсон Паулосе из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Ужгородского национального университета.
"Коллектив УжНУ глубоко скорбит в связи со скоропостижной смертью студента пятого курса медицинского факультета №2, гражданина Индии Линсона Паулосе и выражает искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам по учебе", - этот текст соболезнования за подписью ректората УжНУ вчера появился на официальном сайте ВУЗа.
По предварительной информации, причиной смерти стало сердечное заболевание - парню стало плохо во время плавания. Однако точную версию трагедии выясняют эксперты.
Предварительно открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "Умышленное убийство". Однако это не констатация, а повод для проведения необходимых экспертиз.
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В УжНУ за прошлый год значительно выросло количество иностранных студентов (ВИДЕО)
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Комментарии
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Может им всем пора возвращаться домой ? Плохо им здесь. Пожелаем им "счастливого пути".