Ночью в центре Киева произошел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

11.04.2017 (08:46)

В центре Киева ночью прогремел взрыв

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Ночью, 11 апреля, в центре Киева на улице Владимирской, 4 прогремел взрыв. Взрывной волной вынесло стекла на первом этаже дома, в котором находятся рестораны и банк.Взрыв произошел на улице, возле ресторана, который сейчас находится на реконструкции. От взрыва повреждена стена в офисном здании. Также выбиты стекла в ресторане.Однако вся взрывная волна пошла через дорогу — и почти без половины стекол остался Институт археологии. Ночная дежурная в этом заведении говорит, что взрыв был очень мощный, показалось, якобы попадали балконы.Также побило осколками припаркованные рядом автомобили.Почти всю ночь на месте взрыва работали полицейские, взрывотехники.Что именно взорвалось, правоохранительные органы пока не комментируют. Не говорят и о том, кто пострадал. Однако вахтер из Института археологии рассказала, что "скорые", которые здесь были ночью, никого в больницу не забирали.