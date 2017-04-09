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Вид на Мукачево с горы Галиш-Ловачка (ВИДЕО)

11.04.2017 (09:16)
Кельтский взгляд на Мукачево
Кельтский взгляд на Мукачево
В социальной сети Фейсбук на странице "Туристско-информационный центр г.Мукачево" появилось захватывающее видео, которое демонстрирует невероятный вид на город с высоты птичьего полета. Снято оно в районе горы Галиш-Ловачка.
"Кельтский взгляд на Мукачево)) - вид с горы Галиш-Ловачка. Когда-то, на склонах этой горы существовало кельтское поселение с железообрабатывающим центром. Археологи оценивают его, как вторым по мощности в Европе в 2-м веке до нашей эры! А теперь на горе Галиш, где установлено распятие, замечательный смотровую площадку над городом, где берет свое начало экскурсионная кельтская тропа к другой вершинки - Ловачки", – говорится в сообщении-анонсе к видео.

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