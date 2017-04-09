В Закарпатье по поручению Москаля чиновников начали штрафовать за мусор

11.04.2017 (10:03)

Ольшанское водохранилище и прилегающая территория утопают в мусоре

Работники Государственной экологической инспекции в Закарпатской области начали осуществлять рейды в районы и привлекать представителей государственной власти и органов местного самоуправления к административной ответственности за неубранный мусор.

Такое поручение Госэкоинспекции дал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

– На сегодня инспекторы уже оштрафовали ряд председателей райгосадминистраций и сельских советов, – заявляет Геннадий Москаль. – В частности, административные протоколы с наложением штрафов составлены на голов Перечинской, Великоберезнянской, Тячевского, Межгорной, Береговской и Виноградовской райгосадминистраций. Оштрафованы также сельские головы с.Беловарцы (Тячевский район), с.Ворочево, с.Заричево и Турья Пасека (Перечинский район), с.Кольчино (Мукачевский район), с.Изки и с.Репинное (Межгорский район).

Кроме того, главам Ужгородской, Раховской и Хустской райгосадминистраций выданы предписания об уборке с конкретными сроками исполнения. Экологическая инспекция начала свою работу. Каждый чиновник на Закарпатье, независимо от того, какую должность занимает, должен понять – или он возьмется за уборку вверенной территории, или будет платить за мусор из собственного кармана.

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Москаль распорядился вычистить Ольшанское водохранилище



