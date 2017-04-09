На набережных Ужгорода уже разрастается ядовитый борщевик (ФОТО)

11.04.2017 (13:00)

В Ужгороде на набережных появился борщевик

Борщевик является чрезвычайно опасным растением, которое в течение последних лет интенсивно разрастается в Закарпатье.

В области де-юре пропагандируются программы борьбы с ним, а де-факто растение все больше распространяется и из года в год наносит землякам все больше неудобств. Даже легкое касание к борщевику может вызвать ожоги 1-3 степеней.

Бороться с ними трудно, но можно. Прежде всего, специалисты советуют избавиться от цветущих растений. Однако не сжиганием, а виполюванням, или с помощью химических препаратов.

Даже рекомендуют средства «Балерина» и «Магнум», причем последний наиболее оптимален по соотношению цены и качества.

А вот в Европе давно знают, как наиболее эффективно избавляются от борщевика бесплатным методом – выпускают пастись коз и овец. Эти парнокопытные способны полностью уничтожить ядовитое растение.

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В прошлом году борщевик атаковал в Ужгороде даже пешеходные зоны (ВИДЕО)



