В Мукачево водитель на фуре совершил ДТП и скрылся (ФОТО)

|ДТП в Мукачево: Столкнулись фура и ограничитель
Вчера вечером около 21:00 патрульные получили сообщение о повреждении ограждающей конструкции на улице Подгорянской в Мукачево.
Как выяснилось – водитель грузовика, несмотря на запрет въезда таки попытался проехать, повредив как свою машину так и каркасную металлическую конструкцию, после чего оставил место происшествия.
Патрульные обнаружили водителя на Сорочьей улице, после чего составили на него соответствующие админматериалы за совершение ДТП и оставление места происшествия.
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