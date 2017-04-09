В Мукачево водитель на фуре совершил ДТП и скрылся (ФОТО)

11.04.2017 (13:11)

ДТП в Мукачево: Столкнулись фура и ограничитель

Вчера вечером около 21:00 патрульные получили сообщение о повреждении ограждающей конструкции на улице Подгорянской в Мукачево.

Как выяснилось – водитель грузовика, несмотря на запрет въезда таки попытался проехать, повредив как свою машину так и каркасную металлическую конструкцию, после чего оставил место происшествия.

Патрульные обнаружили водителя на Сорочьей улице, после чего составили на него соответствующие админматериалы за совершение ДТП и оставление места происшествия.

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