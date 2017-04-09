Венгрия выделит безвозвратные гранты венгерским предпринимателям из Закарпатья

11.04.2017 (14:19)

Арпад Янош Потапи, государственный секретарь Венгрии

8 апреля председатель Комитета национального Собрания Венгрии по вопросам внешних связей Жолт Неймет (Németh Zsolt) и госсекретарь Арпад Янош Потапи (Potápi Árpád János), отвечающий за вопросы национальной политики, посетили Закарпатье.

В субботу в Берегово состоялась отчетно-выборная конференция Общества венгерской культуры Закарпатья – КМКС (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség - KMKSZ). Участие в конференции также принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Украине .

В своем выступлении госсекретарь высоко оценил работу этой гражданской организации. Отметив, что это может стать примером для других венгерских политических сил Карпатского бассейна.

«Венгерское правительство признало, что среди венгров в Закарпатье самой большой проблемой является неблагоприятная демографическая ситуация и миграция. Поэтому Венгрия запустила ряд широкомасштабных грантов социально-экономической направленности, которые позволяют решить проблемы с детским питанием, а также это дополнительная поддержка учителей, медицинских и социальных работников, священнослужителей, журналистов. В рамках экономической помощи, Венгрией предусмотрено пять миллиардов форинтов, как безвозвратные гранты, и 20 миллиардов форинтов в качестве льготных кредитов для закарпатских венгерских предпринимателей, благодаря которым предполагается создать до тысячи рабочих мест и тысячи семей смогут улучшить свое материальное положение» - заявил в своем выступлении госсекретарь Арпад Янош Потапи.

Во время конференции было отмечено, что вопрос двойного гражданства не угрожает единству Украины. Однако он касается десятков миллионов граждан этой страны которые, учитывая тяжелое экономическое положение в стране, вынуждены выезжать за рубеж в поисках заработка.

«Именно поэтому мы договорились с Президентом Украины П. Порошенко о подготовке и заключении двустороннего соглашения по этому вопросу, и это очень позитивное событие» - заявил Жолт Неймет, председатель Комитета национального Собрания Венгрии по вопросам внешних связей.

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Венгрия выделяет 20 млрд форинтов на развитие экономики Закарпатья



