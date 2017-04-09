В Ужгороде появился первый контейнер для подержанных вещей (ФОТО)

11.04.2017 (15:22)

В Ужгороде установили контейнер для подержанных вещей

Первый из двух контейнеров, где можно оставить подержанные вещи, которые пригодятся малообеспеченным ужгородцам, установили сегодня возле офиса Ужгородской городской организации Общества Красного Креста Украины - на пл.Жупанатской, 3.

Как мы уже сообщал UA-Reporter, контейнеры с антивандальной защитой городу подарила фирма «АВЕ-Ужгород». Контейнер предназначен для подержанных чистых вещей – одежды, обуви, книг, игрушек. Ключи от него директор ООО "АВЕ-Ужгород" Наталья Якубик передала сегодня руководителю Ужгородской городской организации Красного Креста Валентине Митровци, ведь сортировать вещи и передавать тем, кто в них нуждается, будут работники именно этой организации.

Как рассказала Наталья Якубик, такие контейнеры - первые на Закарпатье, пока завезено лишь два, однако, если возникнет необходимость, а это станет понятным после определенного периода пользования, можно будет рассматривать вопрос увеличения их количества. Относительно второго контейнера, то в настоящее время еще изучается вопрос, где лучше его установить.

За замечательный подарок Валентина Митровци поблагодарила в первую очередь руководство "АВЕ-Ужгород", а также городского голову Богдана Андриива и его заместителя Александра Билака за поддержку инициативы и содействие в этом вопросе. По словам Валентины Васильевны, это событие давно ждали, ведь работники организации помогают и нуждающимся ужгородцам, и многодетным семьям, присылают помощь и бойцам в зону АТО. Вещи приносят довольно часто, вот и сегодня утром перед входом в офис ждал пакет с одеждой, а сейчас люди смогут ставить все в контейнере - вещи не будут портиться, не будут мокнутимуть под дождем.

Валентина говорит, что немного удивлена, потому что после информации, что такие контейнеры будут в Ужгороде, ей начали звонить коллеги из Киева, других городов, интересовались, где их можно заказать. Как выяснилось, в некоторых городах такие контейнеры имеют другие благотворительные организации, однако это первый подобный контейнер в Украине, который для своей работы получила именно организация Красного Креста.

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