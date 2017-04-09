Ужгородский замок будет знаменитым лавандовым замком (ВИДЕО)

11.04.2017 (17:42)

В Ужгородском замке студенты УжНУ высадили 50 кустов лаванды

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Уже в мае клумбы в Ужгородском замке заполонит фиолетовый цвет. Студенты УжНУ высадили около 50 кустов лаванды. Как отмечают туризмологи, такое цветение продолжит флористические аттракции Закарпатье и сможет привлечь туристов еще одним цветущей изюминкой."Около полусотни кустов однократно было высажено. Эта лаванда прошла испытания украинским климатом, она уже акклиматизирована, пересаженная, сформированная в Ужгородском замке. Можно сказать, что лаванда связана не только с эфирными маслами, которые используются у веллнесе и спа, но и с гастрономией. Это и лавандовые макароны, и лавандовые пирожные, знаменитый сироп, использование сухой лаванды с мясом, овощами-гриль. Ее использование не чисто туристическое, но и гастрономическое. До конца мая мы увидим первое цветение лаванды, а в конце сентября – второе (она два раза в году цветет). В течение нескольких хронологических отрезков Ужгородский замок будет знаменитым лавандовым замком", - рассказал туризмовед Федор Шандор.