Погода в Закарпатье и Ужгороде в среду, 12 апреля

12.04.2017 (06:54)

В Ужгороде на протяжении дня будет стоять облачная погода. Без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром на большей части территории области на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5 °. Ветер юго-западный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 0-5 ° мороза, местами 0-3 ° тепла, днем 9-14 ° тепла, в горах местами 0-5 ° тепла.

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью и утром на поверхности почвы заморозки 0-3 °. Ветер юго-западный 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 ° тепла, днем 12-14 ° тепла.

Восход 06:43

Закат 20:19

Температура за последние 130 лет 12 апреля:

МАКС: 23.7° (1994)

МИН: -6.2° (1954)

Народный прогноз погоды: 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника.

12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.