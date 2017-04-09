Курс валют на 12 апреля (+ новости экономики)

12.04.2017 (08:56)

Курс валют в банках Ужгорода 12 апреля

Курс доллара понизился, евро немного вырос и российский рубль также "поправился".

На сегодня, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,89 грн;

1 евро – 28,55 грн;

10 российских рублей – 4,72 грн.

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Денежная масса в Украине в марте 2017 года увеличилась на 1,3% – до 1 трлн 74,1 млрд грн.

По данным НБУ, соответствующая динамика была преимущественно обусловлена ростом остатков по депозитам в национальной валюте на 3,4% – до 429,71 млрд грн.

Одновременно объем наличных в обращении вне банков сократился в марте на 0,2% – до 290,92 млрд грн.

Нацбанк указал, что в целом с начала года денежная масса в стране уменьшилась на 2,6%, тогда как объем наличных в обращении упал на 7,5%.

Регулятор уточнил, что остатки по депозитам корпоративного сектора в марте месяца увеличились на 3,7% – до 357,03 млрд грн, в том числе в национальной валюте – на 4,7%, до 228,03 млрд грн при росте ставки по последним с 8,8% до 9,3%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в минувшем месяце также увеличились на 2,4% – до $4,78 млрд, хотя ставка по ним уменьшилась с 3,6% до 3,2%.

В результате объем средств на депозитных счетах бизнеса практически вернулся на уровень начала года.