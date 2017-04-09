Добраться поездом в Закарпатье практически нереально (ВИДЕО)
12.04.2017 (09:59)
На Закарпатье невозможно добраться поездом, все билеты проданы
Добраться в Закарпатье из столицы или восточных областей поездом практически нереально. Призывы пустить в регион еще несколько поездов раздаются уже и в сети.
В Ужгороде и Мукачево уже забронировано на майские выходные 90% отелей, за полтора месяца до начала сезона выкуплены билеты на поезда.
Билеты к примеру из столицы в Ужгород еще доступны с отправлением со среды 26 апреля, критическими остаются и 13-14 апреля, если отправляться из Киева, а из Ужгорода 17-18.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Комментарии
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Нужно вообще закрыть перевалы-нечего галичанам шастать по Закарпатью.Приедут,погуляют,нагадят вокруг себя,а Закарпатцам потом убирай.
Рейтинг: 0
А лучше москалей отключить от американского интернета и ввести в перечень санкций американские авто, айфоны , одежду и прочее блага. Зачем москалям они ваши все лапти, балалайка и накатить.