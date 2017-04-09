Добраться поездом в Закарпатье практически нереально (ВИДЕО)

12.04.2017 (09:59)

На Закарпатье невозможно добраться поездом, все билеты проданы

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Добраться в Закарпатье из столицы или восточных областей поездом практически нереально. Призывы пустить в регион еще несколько поездов раздаются уже и в сети.В Ужгороде и Мукачево уже забронировано на майские выходные 90% отелей, за полтора месяца до начала сезона выкуплены билеты на поезда.Билеты к примеру из столицы в Ужгород еще доступны с отправлением со среды 26 апреля, критическими остаются и 13-14 апреля, если отправляться из Киева, а из Ужгорода 17-18.Подробнее смотрите в видеосюжете: