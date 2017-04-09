На КПП "Тиса" изъяли брендовую обувь и одежду из Италии (ФОТО)

12.04.2017 (10:23)

Закарпатские таможенники изъяли брендовую одежду из Италии

На таможенном посту «Тиса» Закарпатской таможни ДФС пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Украины товара иностранного производства без декларирования.

Гражданка Украины заехала на таможенный пост легковым автомобилем «RENAULT TRAFIC» с украинской регистрацией, – следовала из Италии в Украину на адрес. Формой прохождения таможенного контроля она выбрала «красный коридор». Работники таможни предложили ей заполнить таможенную декларацию, в которой она указала свои паспортные данные, и заявила о наличии у нее багажа с личными вещами.

При устном опросе гражданка подтвердила сведения, указанные им в таможенной декларации, и отрицал наличие любых других товаров, в том числе таких, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено.

В ходе таможенного контроля транспортного средства и вещей гражданина Украины, кроме задекларированных личных вещей таможенники обнаружили не указанные в таможенной декларации и не заявленный при устном опросе товар иностранного производства, а именно: обувь женская в ассортименте, иностранного производства, разных торговых марок, разных моделей, размеров и цветов, общим количеством 43 пары, одежду для женщин и мужчин в ассортименте различных торговых марок, различных размеров и цветов в общем количестве 6 штук и две женские сумки торговой марки «LOUIS VUITTON».

Обнаруженный товар находился среди личных вещей гражданки, доступ к нему ничем не затруднился, однако гражданка не признала его своей собственностью. По ее словам товар ее просил передать в Украину незнакомый мужчина.

Стоимость части обнаруженного товара согласно ярлыкам на упаковке составляет 176 239 грн, остальной изъятый товар требует дополнительной оценки с привлечением специалиста-эксперта.

Таким образом, гражданка не заявила по установленной форме точные и достоверные сведения о перемещаемых ею через таможенную границу Украины товары, перемещение которых через таможенную границу Украины подлежит обязательному письменному декларированию.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины по протоколу о нарушении таможенных правил изъяты товары, являющиеся непосредственными предметами нарушения таможенных правил.

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