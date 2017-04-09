Чем полезна молодая редиска?

12.04.2017 (11:52)

Редиска помогает при различных недугах

На прилавках ринков и в магазинах появился предвестник витаминов – молодая редиска. Однако следует знать, что редиска не только вкусная и содержит много витаминов, но и помогает при различных недугах.

Оказывается, в состав редиски входят фитонциды (натуральные антибиотики), которые справляются не только с авитаминозом и упадком сил, но и помогают при лечении бронхита и бронхиальной астмы.

Как правило, в качестве профилактики простудных заболеваний используют сок молодой редиски, так как он стимулирует обменные процессы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение.

Помогает при анемии

В редиске содержится пектин, который играет огромную роль в процессе очищения организма от вредных веществ, токсинов и шлаков. Редиска, выращенная без применения посторонней химии, полезна при анемии. Она способна повысить уровень гемоглобина в крови.

А горьковатый вкус, который обусловлен содержанием горчичного масла, помогает не только улучшить аппетит, но и ускорить метаболизм и предоставит желчегонное действие.

Лечит головную боль

Еще наши предки когда-то использовали сок редиски как обезболивающее при головной боли. Для этого нужно просто разрезать редиску пополам, выдавить из долек несколько капель сока и смазать им область переносицы и височные доли.

Полезна для сердца

Редиска полезно действует при лечении ишемической болезни сердца, инфаркта, тромбофлебита. Вещества, входящие в состав этого овоща, разжижают кровь, выводят вредный холестерин и улучшают кроветворение, что позволяет значительно снизить риск возникновения заболеваний сосудов и сердца.

Предотвращает онкологию

Согласно исследованиям ученых, редиска способна предупредить появление раковых клеток в толстом кишечнике. А все потому, что в редиске есть краситель "антоциан", который содержится в корнеплоде в огромном количестве.

Косметические свойства

Те, кто любят употреблять редиску, могут похвастаться красивым и равномерным цветом кожи лица. А если протереть овощ и смешать полученную кашицу с крахмалом и оливковым маслом, то получится полезная витаминная маска.

Для укрепления иммунитета врачи советуют выпивать свежевыжатый сок редиски, смешанный с соком моркови в соотношении 1:2. Диетологи также рекомендуют включать овощ в меню тех, кто хочет похудеть. Он также поможет справиться с отеками, наладить перистальтику кишечника и нормализовать уровень сахара в крови.

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