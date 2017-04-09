Редкую розовую Луну можно будет увидеть на Пасху

12.04.2017 (12:26)

На Пасху будет видна розовая Луна

Уникальное зрелище в небе можно будет наблюдать всего пару дней. Это полнолуние будет особенным событием этой весны.

На Пасху и Хануман-джаянти на небо взойдет розовая Луна. Полнолуние, которое состоится в дни Великих праздников, станет одним из важных событий на звездном небе этой весной.

Сейчас началась первая фаза Луны. Она сходится у христиан с Пасхой, а индусы причислят его к дню рождения Хануман-джаянти. Именное ему поклоняются индусы и обожествляют его. По их поверью, он родился за один день до новолуния.

Полную луну можно будет наблюдать сегодня в 17:30-18:30 и до утра.

Свое название Розовая Луна получила из-за розового цветка флокса, цветущего в это время в США. Хотя в разных странах Луна приобрела собственное название, которое имеет некоторые общие черты с оригиналом

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