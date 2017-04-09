Иван Дорн назвал украинцев младшими братьями русских (ВИДЕО)
12.04.2017 (13:10)
RIP Дорн: в сети похоронили певца за высказывания про Россию
Украинский музыкант Иван Дорн дал интервью российскому журналисту, в котором заявил о дружбе братских народов. Российский журналист Юрий Дудь, редактор sports.ru интервьюирует артистов на своем youtube-канале. Иван Дорн в эфире программы Дудя рассказывал о своем новом альбоме.
Скандал в украинской блогсфере вызвали последние слова Дорна о дружбе Украины с Россией, поскольку ранее стало известно, что Дорн якобы спонсировал АТО.
«Нет. Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Но один из волонтеров, тот который писал этот пост, решил распорядиться деньгами по-другому и привселюдно меня поблагодарил за это. Я сказал: "Давай, как-то что-то делать, неудобная ситуация получилась. Вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали этот пост или скажи, что произошло. А он говорит: Нет», — рассказал Дорн.
Музыкант добавил, что помогал благотворительным организациям, но они не были связаны с АТО.
В завершении Донр заявил, что надеется на то, что Украина и Россия скоро помирятся и оттепель уже начинается. Ему нравится думать, что русские и украинцы братья.
Интервью вызвало бурную реакцию ренегатов и дегенератов в соцсетях, которые осудили певца и обвинили его в продажности.
Комментарии
Рейтинг: 3
Подвергните контролю 50 самых богатых еvp-eй-ских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, – и все
войны в мире будут упразднены, закончатся и будет людям счастье.
Рейтинг: 4
Проблема Вани Дорна задевает базовые системные вопросы украинского кризиса. Почему люди несчастны в Украине? Почему они бегут отсюда как от чумы?