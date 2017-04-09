Иван Дорн назвал украинцев младшими братьями русских (ВИДЕО)

12.04.2017 (13:10)

RIP Дорн: в сети похоронили певца за высказывания про Россию

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Украинский музыкант Иван Дорн дал интервью российскому журналисту, в котором заявил о дружбе братских народов. Российский журналист Юрий Дудь, редактор sports.ru интервьюирует артистов на своем youtube-канале. Иван Дорн в эфире программы Дудя рассказывал о своем новом альбоме.Скандал в украинской блогсфере вызвали последние слова Дорна о дружбе Украины с Россией, поскольку ранее стало известно, что Дорн якобы спонсировал АТО.«Нет. Деньги давались на пострадавших в Мариуполе, когда произошел обстрел. Но один из волонтеров, тот который писал этот пост, решил распорядиться деньгами по-другому и привселюдно меня поблагодарил за это. Я сказал: "Давай, как-то что-то делать, неудобная ситуация получилась. Вони слишком много собралось по этому поводу. Давай как-то удали этот пост или скажи, что произошло. А он говорит: Нет», — рассказал Дорн.Музыкант добавил, что помогал благотворительным организациям, но они не были связаны с АТО.В завершении Донр заявил, что надеется на то, что Украина и Россия скоро помирятся и оттепель уже начинается. Ему нравится думать, что русские и украинцы братья.Интервью вызвало бурную реакцию ренегатов и дегенератов в соцсетях, которые осудили певца и обвинили его в продажности.