Ужгородец выйдя из тюрьмы опять ограбил прохожего

12.04.2017 (13:15)

В Ужгороде ранее судимый напал на прохожего

Сотрудники криминальной полиции Ужгородского отдела раскрыли грабеж, который произошел в областном центре Закарпатья. Человек, который только вышел из тюрьмы напал и отобрал ценное имущество у прохожего.

Вчера, 11 апреля, на службу «102» поступило сообщение о грабеже от жителя села Розовка Ужгородского района. Мужчина сообщил, что в областном центре Закарпатья на него напал неизвестный, повалил на землю и отобрал деньги и телефон.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что напали на потерпевшего почти сразу, как он вышел из заведения общественного питания. Грабитель забрал у жертвы 400 гривен и телефон. Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудники уголовного Ужгородского отдела полиции быстро установили личность подозреваемого. Правоохранители выяснили, что напал на жителя района 38-летний житель ужгорода. Мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление и за нанесение тяжких телесных повреждений. Из места лишения свободы вышел недавно и досрочно.

Нападающий объяснил полиции, что выбрал жертву, руководствуясь мнением о том, что из баров и ресторанов люди иногда выходят навеселе, поэтому их легко ограбить.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, то есть грабеж, соединенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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