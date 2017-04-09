Ужгород в списке лучших городов Украины по качеству жизни

12.04.2017 (13:31)

Ужгород не отстает по уровню жизни от крупных городов Украины

Международный республиканский институт обнародовал данные по оценке уровня удовлетворенности качеством жизни жителей городов Украины. Это ежегодное исследование, которое финансирует правительство Канады, показывает отношение граждан к местному самоуправлению и муниципальных услуг.

В рейтинге по уровню качества жизни третий год лидирует Винница.

Второе место занял Харьков, третье — Луцк.

В первую десятку также вошли также Ровно, Тернополь, Мариуполь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Львов, Житомир.

Эти города в среднем довольны местной властью. Больше всего ей доверяют в Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе. В этих же городах преобладают евроинтеграционные настроения.

Ужгород не отстает по уровню жизни от крупных городов Украины и оказался на 23 месте в рейтинге.

Также в рейтинге приведена оценка деятельности президента, Кабмина, Верховной Рады, Судов, которая имеела общую тенденцию на понижение