В Киеве задержали группу торговцев человеческими органами (ФОТО)

12.04.2017 (16:54)

В Киеве преступная группировка продавала органы за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) провела задержания в городе Киеве участников международной преступной группировки, которые продавали человеческие органы за границу.

Об этом в сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержали участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле внутренними органами людей», – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что злоумышленники из Украины и нескольких других стран подыскивали малообеспеченных граждан и предлагали им продать почку.

Для прикрытия нелегального бизнеса, организаторы создали коммерческую структуру, которая якобы предоставляла услуги лечебного туризма.

Донорам дельцы платили от 13 до 15 тысяч долларов США, сами же получали от 80 до 100 тысяч с клиента.

После получения согласия от доноров, злоумышленники переправляли их за границу для проведения хирургических операций.

По информации спецслужбы ежемесячно за границу на операцию выезжали 4-5 украинцев.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины, в настоящее время задержаны шестеро участников группировки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия.

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