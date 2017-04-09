В рамках фестиваля "Сакура Фест" пройдет "Uzhgorod OPEN 2017"

12.04.2017 (17:24)

22-23 апреля "Uzhgorod OPEN 2017"

Участников и судей из 20 стран мира с трех континентов ожидают на «юбилейных» – XV международных соревнованиях по танцевальному спорту «Uzhgorod OPEN 2017», которые будут проходить в областном центре Закарпатья в рамках фестиваля «Сакура Фест».

Об этом сегодня на пресс-конференции участников фестивальных мероприятий рассказала руководитель Закарпатского областного отделения Всеукраинской федерации танцевального спорта Александра Миша.

По словам госпожи Александры, турнир в Ужгороде – пока единственные соревнования, которые проводятся в Украине под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта.

Кстати, с сакурой – японской вишней – и годом Японии, который в 2017-м объявлен в Украине «Uzhgorod OPEN 2017» связывает и один из судей мирового уровня из Японии, который будет определять лучшие пары в Ужгороде.

Из 1020 пар, которые уже заявили об участии, более 200 танцевальных дуэтов будут представлять закарпатскую школу и, как надеется Александра Миша, они очень достойно ее представят на соревнованиях, хотя придется конкурировать со звездами мирового уровня. В Ужгороде ожидают пары, которые входят в 25 первых в мировом рейтинге.

Соревнования будут проходить 22-23 апреля с 10 часов в двух залах спорткомплекса «Юность». Официальное отрытия с финальными выступлениями – в 19.00 в субботу, 22 апреля.

Тех, кто никогда не танцевал, могут вдохновить приобщиться спортсмены, которые примут участие в соревнованиях в категории «сеньоры» – это пары в возрасте 35-45 лет, которые впервые попробовали танцевать после 35-ти.

По данным сайта Всеукраинской федерации танцевального спорта, на «Uzhgorod OPEN 2017» пройдут соревнования всемирной квалификации:

• WDSF World Open Standard & Latin;

• WDSF Open Youth Standard & Latin;

• WDSF Open Senior 1 Standard;

• Открытые классификационные соревнования среди детей, юниоров, молодежи и взрослых.

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