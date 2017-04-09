Более подробно о предстоящем фестивале "Sakura Wine"

12.04.2017 (17:53)

21-23 апреля "Sakura Wine" - новый винный фестиваль в Ужгороде

Ужгород как винную столицу винодельческого края – Закарпатья представят на фестивале «Sakura Wine», который в рамках «Сакура Фест» впервые пройдет в этом году.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции координатор «Sakura Wine» Ольга Тоїчкіна, начнется фестиваль в пятницу, 21 апреля, в 11 часов посадкой деревцят сакуры в скверике Героев Небесной сотни и продлится все три дня уик-энда – до вечера воскресенья 23 апреля.

«Sakura Wine» будет проходить в подвалах, верхних залах и на открытых площадках историко-архитектурного комплекса «Совиное гнездо». Будут представлены в первую очередь розовые вина – по цвету цветов японской вишни – и не только закарпатских производителей, но и из Одесской, Херсонской.

Уже заявили об участии почти три десятки виноделов, каждый проведет презентацию и дегустацию своей продукции.

На «Sakura Wine» будут представлены сыры, мясные изделия. Запланированы и многочисленные мастер-классы, лекции.

Обязательное условие участия для виноделов – продукция должна быть только в стеклянных бутылках. Как сувенир каждый посетитель сможет купить розовое сухое вино – символ ужгородской сакуры.

Профессиональная комиссия определит лучшее розовое вино фестиваля, также каждый производитель сможет показать и рассказать о своем продукте.

В программе фестиваля, кроме стендов виноделов и фуд-кортов, также будут лекции и демонстрации фильмов на тему вина и виноделия, много музыки (живой и от ди-джеев), арт-площадка. Для детей оборудуют место для игр.

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