Невероятный фестиваль огня в Ужгороде в рамках "Сакура Фест"

12.04.2017 (18:06)

1-2 мая в Ужгороде пройдет фестиваль огня

Яркое зрелищное шоу обещают организаторы фестиваля огня и шоу-программ Fire Life Fest, который пройдет в Ужгороде, в амфитеатре, в рамках "Сакура Фест" 1 и 2 мая.

Ирина Мартин, руководитель Театра огня FIRE LIFE, сегодня на пресс-конференции рассказала, что зрителей ждут выступления представителей Германии, Франции, Беларуси и, конечно, Украины. Театры огня со всей Украины и не только, фаер-батлы, светодиодное и цирковое шоу, выступления гимнастов и акробатов, фокусников и жонглеров, ходулистов, джамперистів - вот далеко не полный перечень того, что можно будет увидеть в течение двух дней Fire Life Fest.

Будет работать и детская зона, где с использованием адаптированного, безопасного реквизита деток будут учить жонглированию, хождению на ходулях.

Программу фестиваля разделили на три части:

- с 12.00 на территории Амфитеатра будут проходить мастер-классы, в том числе по актерскому мастерству, сценической постановки — как для артистов, которые хотят, так сказать, повысить квалификацию, а также для новичков, которые хотят научиться чему-то новому. В детской зоне будут проходить мастер-классы для детей.

- с 17.00 начинается дневная программа, которая включает в себя бармен-шоу, номера фокусников, танцоров, гимнастов.

- с 20.00 — выступления музыкальных групп в чередовании с фаер-шоу и световым шоу. Профессиональные фаерщики поразят своими умениями и постановками самых требовательных зрителей.

Еще одна изюминка нынешнего огненного шоу - в первый день фестиваля, то есть 1 мая, организаторы планируют установить рекорд Закарпатья - на наибольшее количество участников, будут показывать огненные трюки. Одновременно планируется выступление около сотни артистов.

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