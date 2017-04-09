Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 13 апреля

13.04.2017 (06:47)

В Ужгороде облачная с прояснениями погода, временами дождь

В Закарпатской области переменная облачность, временами дождь, на высокогорье с мокрым снегом, днем ​​местами сильные осадки, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12, местами 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла на высокогорье 0-2 ° мороза, днем ​​9-14 °, в горах местами 4-9 ° тепла.

Облачная погода продержится в Ужгороде весь день. Утренний сильный дождь днем может ослабнуть, но не успокоится до позднего вечера. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12, днем ​​порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 °, днем ​​12-14 ° тепла.

Ночью и утром 14-го и 15-го апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области ожидаются заморозки на повехности почвы 0-5 ° мороза, местами в воздухе 0-3 ° мороза.

Восход 06:41 Закат 20:21

Температура за последние 130 лет 13 апреля:

МАКС: 25.3° (1952)

МИН: -5.9° (1954)

Народный прогноз погоды: Церковь отмечает день святого Ионы, святителя Иннокентия и преподобного Ипатия.

В народе Ипатий почитается как разрешитель неплодства и бесчадия. Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут - к холоду; вдруг примолкли – к грозе.