В закарпатском Ракошино с дрона сняли гнездо аистов (ВИДЕО)

13.04.2017 (08:37)

Ужгородский фотограф заглянула при помощи дрона в гнездо аистов

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Ужгородский фотограф Оксана Ващук с помощью дрона сняла на видео гнездо аистов в селе Ракошино Мукачевского района.Женщине удалось снять гнездо птиц, в котором ожидается пополнение, как видно, мать-аист высиживает два яйца.Потревоженная летательным аппаратом, она сначала встала, но потом снова накрыла своим телом своих будущих малышей.Следует отметить, что посреди села, недалеко от дороги есть еще одно гнездо, в котором живут аисты.Смотрите также: В Ужгороде прямо на стоянке гипермаркета живет аист (ФОТО) http://ua-reporter.com/novosti/215642