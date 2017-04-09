В закарпатском Ракошино с дрона сняли гнездо аистов (ВИДЕО)
13.04.2017 (08:37)
Ужгородский фотограф заглянула при помощи дрона в гнездо аистов
Ужгородский фотограф Оксана Ващук с помощью дрона сняла на видео гнездо аистов в селе Ракошино Мукачевского района.
Женщине удалось снять гнездо птиц, в котором ожидается пополнение, как видно, мать-аист высиживает два яйца.
Потревоженная летательным аппаратом, она сначала встала, но потом снова накрыла своим телом своих будущих малышей.
Следует отметить, что посреди села, недалеко от дороги есть еще одно гнездо, в котором живут аисты.
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http://ua-reporter.com/novosti/215642
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