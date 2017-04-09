Депутаты заявили о войне в Украине и сделали себе на месяц отпуск (ВИДЕО)

13.04.2017 (08:53)

Позор, что парламент будет месяц отдыхать в трудное для страны время, - Бойко

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Оппозиция возмущена наглостью власти, которая публично заявляет о войне в Украине, отправляет молодых ребят умирать в АТО, а сама зарабатывает на контрабанде и продаже оружия. Но большей наглостью является то, что в это самое время провластные депутаты решили улететь отдыхать на Мальдивы на целый месяц!Также, напомнила оппозиция, парламент не рассмотрел социальные законопроекты и законопроекты, касающиеся поддержки вынужденных переселенцев.Об этом лидер оппозиции Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в среду, 12 апреля.«Верховная Рада занимается политическими вещами и не рассматривает социальные вопросы. Мы будем настаивать, чтобы не было таких долгих месячных каникул в работе парламента, пока не будут рассмотрены социальные законопроекты. Мы зарегистрировали проект Постановления о продлении работы Верховной Рады для того, чтобы она успела рассмотреть социальные законодательные инициативы, в частности, по поддержке переселенцев, — отметил Бойко, — Мы должны помочь и защитить вынужденных переселенцев. То, что не дошла очередь до рассмотрения законопроектов относительно их поддержки – это позор для парламента. И позор то, что он будет месяц отдыхать в это трудное для страны время».