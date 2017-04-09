Что нужно обязательно сделать в Чистый Четверг?

13.04.2017 (09:10)

Чтобы быть красивыми девушки пытались искупаться до восхода солнца

В этот день традиционно завершаются последние уборки перед Пасхой и выпекают праздничные пасхальные выпечки. До светлого праздника Воскресения остается всего три дня.

Итак, что наши предки обязательно делали в Страстный Четверг:

Во-первых, купали детей и мылись сами, потому особенное значение в этот день придавалось воде. По поверьям, до восхода солнца ворон носит из гнезда своих детей купать в реке, поэтому чтобы быть здоровым целый год, нужно помыться раньше вороньих детей. Бывало, что больные купались даже ночью. До восхода солнца пытались искупаться и девушки чтобы быть красивыми, для этого выбирали место, где сходятся 3 потока.

Во-вторых, убирали. Чистый Четверг и сегодня ассоциируется у закарпатцев с генеральной уборкой домов и дворов. Хозяин в этот день привести в порядок двор, сгрести прошлогоднюю листву и сжечь ветки. Уже на следующий день, в Страстную Пятницу, убирать нельзя.

В-третьих, каждому верующему в Чистый Четверг нужно побывать в храме, причаститься и пройти обряд миропомазания. Это поможет очистить душу от грехов. В Чистый четверг в церквях зажигают огонь, который нужно принести домой. Считается, что такая свеча хранит дом от несчастий и пожаров в течение всего года.

А еще сегодня нужно начать печь пасхальные выпечки. Главный символ Пасхального стола принято печь именно в этот день, а еще – готовить традиционную закарпатскую грудку из молока и яиц. А девушки в четверг красили пасхальные яйца, делали писанки. Кстати, в старину Чистый Четверг был днем пивоварения, потому что сегодня варили пиво на все праздники.

-

Чистый четверг: что нужно делать и чего нельзя



