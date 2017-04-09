В Карпатах начал курсировать необычный поезд-автобус

13.04.2017 (09:19)

Рельсовый автобус запучтили между Коломыей и Раховом

Комфортабельный рельсовый автобус "Pesa" начал ходить в Карпатах, по железной дороге между Коломыей и Раховом. Рельсовый автобус – это гибрид автобуса и железнодорожного вагона для движения по железной дороге.

Синоним автомотрис и дизель-поездов, которые состоят из одного – четырех вагонов. Такой транспорт используется для пригородных, городских, региональных перевозок.

Рельсовый автобус Pesa 630М создан в Польше, компанией Pesa Bydgoszcz. Состоит из двух вагонов, 192 сидячих места. Удобные сиденья, отопления и кондиционирования воздуха, биотуалет. Также Львовская железная дорога приобрела еще несколько рельсовых автобусов. А летом прошлого года рельсобус похожей модификации начал ходить между Запорожьем и Бердянском.

Сегодня автомотрисы и дизель-поезда используются во многих странах. Например, в Германии, США, Канаде, Австралии, Великобритании, Дании, Австрии, Южной Кореи. 12 лет назад началась история рельсобусів в Украине. Большинство из них иностранного производства, преимущественно польского. Это сдерживает их распространение в нашей стране. К тому же рельсобуси нередко проигрывают в конкурентной борьбе автобусам и маршруткам, в которых более удобный график движения.

В Германии, Франции и ряде других стран железнодорожные компании активно используют и обычные автобусы: часть маршрута пассажиры едут в поезде, часть – в автобусе. Особенно применяются автобусы при международных поездках, что делает их более дешевыми.

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Через горы на "Карпатском трамвае" (ФОТО)



