Закарпатский шоколатье создал к Пасхе двухметровую шоколадную скульптуру (ФОТО)

|Известный ужгородский кондитер изготовил шоколадную скульптуру к Пасхе
Кондитер Валентин Штефаньо традиционно удивляет своими композициями к праздникам. До Пасхальных праздников шоколатье "смастерил" скульптуру из шоколадных писанок.
Скульптура состоит из трех больших писанок высотой в 2 метра и 10 сантиметров.
На ее изготовления использовал более 70 килограммов настоящего черного шоколада.
Вместе с помощницей работал над разработкой дизайна, конструнції и отливом форм более две недели.
Как говорит сам автор, труднее всего было придумать инженерную конструкцию, которая бы выдержала такую массу шоколада и не рухнула.
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Напомним, в прошлом году известный ужгородский кондитер "смастерил" оригинальную шоколадную писанку с веточками сакуры (ВИДЕО, ФОТО)
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