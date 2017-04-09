Закарпатский шоколатье создал к Пасхе двухметровую шоколадную скульптуру (ФОТО)

13.04.2017 (10:05)

Известный ужгородский кондитер изготовил шоколадную скульптуру к Пасхе

Кондитер Валентин Штефаньо традиционно удивляет своими композициями к праздникам. До Пасхальных праздников шоколатье "смастерил" скульптуру из шоколадных писанок.

Скульптура состоит из трех больших писанок высотой в 2 метра и 10 сантиметров.

На ее изготовления использовал более 70 килограммов настоящего черного шоколада.

Вместе с помощницей работал над разработкой дизайна, конструнції и отливом форм более две недели.

Как говорит сам автор, труднее всего было придумать инженерную конструкцию, которая бы выдержала такую массу шоколада и не рухнула.

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Напомним, в прошлом году известный ужгородский кондитер "смастерил" оригинальную шоколадную писанку с веточками сакуры (ВИДЕО, ФОТО)



