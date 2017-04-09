Автомобиль Савченко сбил женщину в Киеве

13.04.2017 (12:28)

Надежда Савченко подбежала и осмотрела пострадавшую

В Киеве на улице Теодора Драйзера, 4, автомобиль народного депутата Надежды Савченко сбил пожилую женщину.

Вера Савченко рассказала, что за рулем авто, которое сбило пожилую женщину сегодня, находилась она, а не Надежда Савченко.

"Небольшое ДПТ – это я, не нардеп Надежда Савченко. Я выезжала с парковочного места задом, смотрела на машину, которая тоже выпарковывалалсь, в левое зеркало. Между мной и этой машиной в тот момент пожилая женщина переходила дорогу – я ее толкнула, она упала", – пояснила Вера Савченко.

По ее словам, Надежда Савченко подбежала, осмотрела ногу пострадавшей, наложила эластичную повязку и вызвала "скорую".

"Мы ей предоставили помощь, я на месте разбираюсь, Надежда Савченко здесь ни при чем. Она предоставила женщине помощь, осмотрела ее, потому что имеет очень хорошую медицинскую подготовку как военный. Женщина жаловалась, что ушибла ногу – "скорая" ее забрала, я с врачами на связи", – сказала сестра нардепа.

Также она уточнила, что Надежда Савченко уехала на работу.

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