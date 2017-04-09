На КПП «Лужанка» изъято прицеп и 3160 пачек сигарет (ФОТО)

13.04.2017 (12:52)

На таможне в Закарпатье конфисковали прицеп с тайником для сигарет

На таможенном посту «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС пресекли попытку вывоза в страны ЕС табачных изделий. Незаконно перемести сигареты через таможенную границу пытался гражданин Украины.

Украинец на таможенный пост заехал автомобилем «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» с прицепом с отечественной регистрацией. Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал «красный коридор».

Следовательно, таможенники предложили соотечественнику заполнить таможенную декларацию, в которой он указал сведения о транспортном средстве, который тот перемещал через границу. Работники таможни направили автомобиль с прицепом на площадку углубленного осмотра. Во время осуществления которого сотрудники таможни в двойной передней стенке прицепа обнаружили скрытые от таможенного контроля сигареты. В частности, соотечественник хотел переместить через таможенную границу 3160 пачек сигарет «ROTHMANS» с акцизными марками Украины.

Таким образом, гражданин совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля в специально изготовленных хранилищах.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Сейчас составлен протокол о нарушении таможенных правил, сигареты стоимостью более 60 тыс. грн и прицеп стоимостью 36 тыс. грн, – изъято.

ГФС в Закарпатской области.

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В Закарпатье на границе конфисковали два автомобиля (ФОТО)



