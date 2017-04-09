Что РФ и США решили делать с Украиной?

|Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сообщил о том, какую позицию страны выработали по украинскому вопросу.
Россия почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации минских договоренностей, заявил Лавров. Он уточнил, что на встрече затрагивалась тема конфликта в Украине. "У нас единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", - цитируют дипломата СМИ.
По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, существует ряд причин, по которым Украина выступает, скорее, в качестве объекта, а не субъекта международной политики. Среди них эксперт выделяет шесть основных.
"Знаете, мы любим возмущаться: мол, почему нашу судьбу решают США и Россия без участия самой Украины?
Ну, может, потому что:
1) Не надо устраивать майданы при поддержке США, разрушая страну
2) Не надо дарить Крым Путину
3) Не надо пытаться устроить контролируемый бунт на юго-востоке и АТО, чтобы Донбасс не помешал привести к власти Порошенко. И удивляться, почему в итоге Россия нагнала туда оружия и наемников.
4) Не надо загонять страну в кабалу МВФ, превращая Украину в аграрный придаток Запада
5) Не надо пытаться обмануть всех, не выполняя Минские соглашения
6) Не надо устраивать подконтрольные блокады Донбасса, чтобы спровоцировать создание "Приднестровья-2"
И многое другое. Тогда, возможно, мы были бы субъектами политики, а не объектами", - пишет Корнейчук в своем фейсбуке.
Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел Большой семерки (G7) в Италии спросил своих европейских коллег, почему американских налогоплательщиков должен заботить конфликт между Украиной и Россией.
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Комментарии
Рейтинг: 0
А чом-то майндауны НЕ закончили вашу деком///мунизацию и десове///тизацию???, метро надо было снести вместе с памятниками Лен//ину, в проклятое коммуни///стическое время было построено, там ведь каждый камень сделан руками совковых умельцев, т.е. Метро- тоже наследие ,,клятого советского прошлого,,.
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.....А ещё электростанции остановить и снести сталинские дома, НЕ пользовать водой из Днепра, он берет начало у агрессора. Так что Поц определись, плюешь в колодец с которого пьешь воду, так поступает быдлота, там де жре, там какае, так поступает животное
Рейтинг: 2
ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО УКРАИНЦЫ?
1) Только украинцы могут сделать "революцию", чтоб жить хуже...
2) Только украинцы могут, получив в подарок 8 областей, возненавидеть дарителя...
З) Только украинцы могут сделать "революцию" под националистическими лозунгами, и привести к власти евреев....
4) Только украинцы могут взорвать линии ЛЭП, имея рубильник под рукой....
5) Только украинцы могут воевать с "агрессором", а потом ехать к "агрессору" на заработки...
Рейтинг: 2
6) Только украинцы могут мерзнуть в неотапливаемых квартирах, и радоваться, что отказались от российского газа....
7) Только украинцы могут разбомбить свои шахты, и покупать уголь в Африке....
8) Только украинцы могут жить по указке посла США, и радоваться своей "независимости"...
9) Только украинцы могут сдать город (Дебальцево), назвать это "победой", и получить за это награды...
10) Только украинцы могут стремиться в Европу, живя в Европе...
Рейтинг: 2
11) Только украинцы могут отказаться от своего героического прошлого в годы ВОВ, и встать на сторону проигравших.. ДЕБИЛЫ , БЛ...ДЬ.