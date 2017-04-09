Что РФ и США решили делать с Украиной?

13.04.2017 (12:53)

Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сообщил о том, какую позицию страны выработали по украинскому вопросу.

Россия почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации минских договоренностей, заявил Лавров. Он уточнил, что на встрече затрагивалась тема конфликта в Украине. "У нас единая позиция, что минские договоренности 2015 года должны выполняться", - цитируют дипломата СМИ.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, существует ряд причин, по которым Украина выступает, скорее, в качестве объекта, а не субъекта международной политики. Среди них эксперт выделяет шесть основных.

"Знаете, мы любим возмущаться: мол, почему нашу судьбу решают США и Россия без участия самой Украины?

Ну, может, потому что:

1) Не надо устраивать майданы при поддержке США, разрушая страну

2) Не надо дарить Крым Путину

3) Не надо пытаться устроить контролируемый бунт на юго-востоке и АТО, чтобы Донбасс не помешал привести к власти Порошенко. И удивляться, почему в итоге Россия нагнала туда оружия и наемников.

4) Не надо загонять страну в кабалу МВФ, превращая Украину в аграрный придаток Запада

5) Не надо пытаться обмануть всех, не выполняя Минские соглашения

6) Не надо устраивать подконтрольные блокады Донбасса, чтобы спровоцировать создание "Приднестровья-2"

И многое другое. Тогда, возможно, мы были бы субъектами политики, а не объектами", - пишет Корнейчук в своем фейсбуке.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече министров иностранных дел Большой семерки (G7) в Италии спросил своих европейских коллег, почему американских налогоплательщиков должен заботить конфликт между Украиной и Россией.