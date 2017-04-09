В Закарпатье началась масштабная очистка Ольшанского водохранилища (ФОТО)

13.04.2017 (13:05)

По поручению Москаля Ольшанскон водохранилище очищают от мусора

По поручению Геннадия Москаля началось очищение от мусора Ольшанского водохранилища, на границе Хустского и Межгорского районов.

В среду к работам подключились сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водники со спецтехникой, энергетики (на балансе которых находится водохранилище), лесоводы, а также Хустская и Межгорская райгосадминистрации.

– Это одно из самых живописных мест Закарпатья, которое захламлено мусором, особенно пластиковыми бутылками, – отмечает Г.Москаль. – Весь мусор в водохранилище во время таяния снега и весеннего паводка снесли горные потоки с берегов соседних сел. Местные крестьяне массово выбрасывают мусор в ручейки, они руководствуются странной логикой – «главное, чтобы унесло от моего дома, а что будет ниже по течению, меня не касается».

Сейчас специальный водный экскаватор и другая техника освобождают водоем и берега от пластиковых отходов. Завершить работы к Пасхе, к сожалению, невозможно, поскольку водохранилище генерально не убиралось десятилетиями. После праздников продолжим расчистку, а в мае, когда значительную часть воды спустят для профилактических работ, завершим ее. Я понимаю, что эти масштабные работы – бесполезны, если ручейки и дальше будут сносить мусор в водохранилище. Поэтому Госэкоинспекции поручено обратить особое внимание на села Межгорского района, что расположены выше по течению. Людей, которые привыкли выбрасывать мусор в горные реки, будут нещадно штрафовать – иначе область никогда не избавится от этого позора.

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