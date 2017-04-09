"Пересечники" устроили митинг возле Чопского пограничного отряда

13.04.2017 (14:33)

"Пересечники" возле Чопского пограничного отряда требовали вернуть "малый круг"

Сегодня утром в управление Чопского пограничного отряда прибыла группа владельцев автомобилей с иностранной регистрацией с просьбой возобновить так называемое "малое кольцо" в пункте пропуска "Ужгород".

Около двадцати "пересечников" выдвигали обвинения в сторону руководства отряда, требуя нарушения действующего законодательства для их нужд. Стоит отметить, что конструктивного диалога охранников границы с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией не состоялось, поскольку последние покриками и возмущениями не давали возможности для ответов.

Пограничники в очередной раз разъяснили "пересечникам" порядок пересечения границы и ответственность за нарушение режима в пункте пропуска. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией же, в свою очередь, отметили, что после Пасхальных праздников снова организовывать аналогичные акции.

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