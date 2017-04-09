"Пересечники" устроили митинг возле Чопского пограничного отряда

|"Пересечники" возле Чопского пограничного отряда требовали вернуть "малый круг"
Сегодня утром в управление Чопского пограничного отряда прибыла группа владельцев автомобилей с иностранной регистрацией с просьбой возобновить так называемое "малое кольцо" в пункте пропуска "Ужгород".
Около двадцати "пересечников" выдвигали обвинения в сторону руководства отряда, требуя нарушения действующего законодательства для их нужд. Стоит отметить, что конструктивного диалога охранников границы с владельцами автомобилей с иностранной регистрацией не состоялось, поскольку последние покриками и возмущениями не давали возможности для ответов.
Пограничники в очередной раз разъяснили "пересечникам" порядок пересечения границы и ответственность за нарушение режима в пункте пропуска. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией же, в свою очередь, отметили, что после Пасхальных праздников снова организовывать аналогичные акции.
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Комментарии
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"малый круг" не является вывозом из страны транспортного средства и пересечением линии госграницы и был законно упразднен после после организованной ради своего пмара блокировки попом гапоном Билецким.Давно пора запретить ввоз по доверенности ,хочешь привезти - уплати своему государству ввозную пошлину а не лепи флажек на лобовое стекло с понтом патриота,который при пересечении границы почти все трусливо снимают.