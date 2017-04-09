В центре Ужгорода украли мемориальную доску Федору Потушняку (ФОТО)

13.04.2017 (15:27)

В Ужгороде открыли мемориальную доску Гошовскому

В ночь с 12 на 13 апреля 2017 года в центре Ужгорода, по ул. Панаса Мирного, украли бронзовую мемориальную доску писателю, ученому-этнографу, археологу Федору Потушняку.

Сегодня утром исчезновение увидела его невестка Ґабріелла Потушняк и сразу сообщила в правоохранительные органы.

Памятный знак был установлен еще в 1965 году на доме, где жил известный литератор, именем которого названа областная литературная премия и Закарпатская областная универсальная научная библиотека.

По словам председателя Закарпатской организации Национального союза писателей Украины Василия Густи, несколько лет назад на этой же улице бесследно исчезла бронзовая мемориальная доска писателю Василию Гренджи-Донскому.

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В Ужгороде открыли мемориальную доску Гошовскому (ВИДЕО)



