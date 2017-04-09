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На въезде в Украину со стороны Словакии огромная очередь (ВИДЕО)

13.04.2017 (15:54)
На въезде в Украину со стороны Словакии километровые очереди
На въезде в Украину со стороны Словакии километровые очереди
На КПП "Ужгород - В.Немецке" со стороны Словакии собралась огромная очередь из легковых и грузовых автомобилей.
Очередь растянулась на несколько километров. При таком количестве машин людям приходится стоять по 4-8 часов, чтобы пересечь границу в Украину.
Вероятно, такая очередь возникла из-за большого наплыва людей, которые возвращаются в Украину на Пасхальные праздники.
Официальной информации о очереди от пограничников пока нет.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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