На въезде в Украину со стороны Словакии огромная очередь (ВИДЕО)

|На въезде в Украину со стороны Словакии километровые очереди
На КПП "Ужгород - В.Немецке" со стороны Словакии собралась огромная очередь из легковых и грузовых автомобилей.
Очередь растянулась на несколько километров. При таком количестве машин людям приходится стоять по 4-8 часов, чтобы пересечь границу в Украину.
Вероятно, такая очередь возникла из-за большого наплыва людей, которые возвращаются в Украину на Пасхальные праздники.
Официальной информации о очереди от пограничников пока нет.
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