На въезде в Украину со стороны Словакии огромная очередь (ВИДЕО)

13.04.2017 (15:54)

На въезде в Украину со стороны Словакии километровые очереди

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На КПП "Ужгород - В.Немецке" со стороны Словакии собралась огромная очередь из легковых и грузовых автомобилей.Очередь растянулась на несколько километров. При таком количестве машин людям приходится стоять по 4-8 часов, чтобы пересечь границу в Украину.Вероятно, такая очередь возникла из-за большого наплыва людей, которые возвращаются в Украину на Пасхальные праздники.Официальной информации о очереди от пограничников пока нет.