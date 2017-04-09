Из-за нехватки средств в Украине закрыли 6 научных институтов

13.04.2017 (16:55)

На Украине закрыли шесть институтов академии наук

Национальная академия наук Украины (НАНУ) из-за недофинансирования закрыла шесть научных учреждений. Численность молодых ученых в Украине продолжает сокращаться третий год подряд.

Об этом сообщил президент НАН Украины, академик Борис Патон во время годовой сессии общего собрания НАН Украины.

«Из-за хронического бюджетного недофинансирования Академии было решено ликвидировать или реорганизовать более 10 научных учреждений, из которых деятельность шести уже прекращена», — сказал он.

По его словам, в течение последнего года штатная численность работников НАН Украины сократилась на более чем 5 тыс. человек (почти 15%).

«Несмотря на увеличение государственных расходов на деятельность НАН Украины на 31%, обеспечить в отдельных научных учреждениях работу в полном режиме занятости не удалось. Сейчас дефицит бюджета Академии составляет около 627 млн ​​грн», — сказал академик.

Он отметил, что единственным источником поддержки научной инфраструктуры становятся собственные поступления академических учреждений.

Патон сообщил, что численность молодых ученых в Академии продолжает сокращаться третий год подряд: лишь в 2016 году в НАН на работу пришло вдвое меньше молодых ученых, чем в 2015 году.

Ранее сообщалось, что киевская прокуратура № 7 разоблачила главного бухгалтера Института угольных энерготехнологий НАН Украины и ее заместителя в присвоении 500 тыс. грн.

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